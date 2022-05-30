TDP Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı'na Teoman Mutlu seçildi - Haberler

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TDP Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı'na Teoman Mutlu seçildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TDP Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı'na Teoman Mutlu seçildi

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı görevine oy birliğiyle Teoman Mutlu seçildi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı görevine oy birliğiyle Teoman Mutlu seçildi.

Türkiye Değişim Partisi'nin 30 Mayıs tarihinde yaptığı toplantıda Parti Genel Sekreterliği ve Teşkilat Başkanlığı'na oy birliğiyle Teoman Mutlu seçildi. Eski Parti Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Soner Gökçe'ye ise parti adına teşekkür edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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