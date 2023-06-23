TDP-CHP birleşti, Sarıgül tutanağını Kılıçdaroğlu'na verdi

CHP ile birleşme kararı alan TDP genel başkanı Sarıgül, birleşme tutanağını CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verdi. Sarıgül, "Bugünden sonra bütün TDP'liler CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız" açıklamasında bulundu.

CHP ile birleşme kararı alan Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) genel başkanı Mustafa Sarıgül, birleşme tutanağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Sarıgül, "Bugünden sonra bütün TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız" diye konuştu.

Olağanüstü kurultayında CHP ile birleşme kararı alan TDP'nin genel başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin yöneticileriyle birlikte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Sarıgül, birleşme tutanağını Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi.

"BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Sarıgül, ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı. Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye Değişim Partimiz, bugün olağanüstü kurultayını yaparak CHP ile birleşme kararı almıştır. Gün, ayrışma günü değil, gün birleşme günü. CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün TDP'li arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra bütün TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı, laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün TDP'li arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum."

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Sayın Sarıgül ve arkadaşları, TDP olarak CHP'ye katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sayın Sarıgül ve arkadaşlarına hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim; sağ olun, var olun."