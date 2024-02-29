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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun Başkanı Belli Oldu

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TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, 28. Yasama Döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük seçildi.

Kaynak: AA / Politika

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