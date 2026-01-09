Haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 11 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.

Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Haberler.com
