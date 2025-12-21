TBMM Genel Kurulunun, Libya tezkeresi ve "11. Yargı Paketi" gündemiyle yarın toplanması bekleniyor

TBMM Genel Kurulunun, bütçe mesaisini bitirmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere ara vermeden yarın yeniden toplanması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu bugün 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

Genel Kurulda kabul edilmesi öngörülen Danışma Kurulu kararıyla, Genel Kurulun, yarın çalışması ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşülmesi planlanıyor.

Tezkere görüşmelerinin ardından, kamuoyunda, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda ele alınması bekleniyor.

Teklifle, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak. Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak. 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.