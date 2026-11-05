Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM komisyonunda 'şerefsiz' tartışması büyüdü, milletvekilleri birbirine yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM komisyonunda 'şerefsiz' tartışması büyüdü, milletvekilleri birbirine yürüdü
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM komisyonunda tasfiyesi kararlaştırılan fonlara ilişkin görüşmelerde milletvekilleri arasında tartışma çıktı. YENİ Partili Özlale'nin AK Partili Şahan'a 'şerefsiz' demesi üzerine taraflar birbirine yürüdü, komisyona 5 dakika ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin tartışma yaşandı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'a "Şerefsiz" sözleri üzerine taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta usul üzerine söz aldı. Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin eleştirilerde bulunan Usta, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın da komisyonda bulunması gerektiğini belirterek, konunun kapsamlı şekilde ele alınmasını istedi. Usta, "Borsa İstanbul niye yok burada arkadaşlar bugün? Evet, biz neyi konuşacağız?" dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, "Yeterince konuşuyorsunuz. Üye sayınız bire düştü, daha ne konuşacaksınız?" diyerek Usta'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Şahan'a, "Sen kimsin ki kimin konuştuğuna karışıyorsun. Beni susturamazsın. Ben genel başkanımdan ve partimin yönetiminden aldığım yetkiyle buraya geldim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışmaya müdahale eden Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkeş Taş'a, "Sayın Türkeş Taş, burada 'Bu kimdir' diyemezsiniz. Burada herkes milletvekili" dedi.

Usta'nın tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin eleştirilerini sürdürerek, "Siz böyle hırsızların arkasında durursanız olacağı bu" ifadeleri üzerine AK Partili Şahan, "Biz ilk günden beri hırsızlar yargılansın diyoruz. Bu ülkede hukuk var, adalet var" şeklinde cevap verdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, görüşmelere 5 dakika ara verdiğini açıkladı. Milletvekilleri salondan çıktığı esnada YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Şahan'a yönelik, "Asıl hırsız sensin şerefsiz" sözleri ile tartışma büyüdü. Şahan ise Özlale'ye, "Sen kime diyorsun, sensin şerefsiz. İftira atıp sonra buraya gelip özür dilemekten acizsin. Sen nasıl konuşuyorsun terbiyesiz. Bugüne kadar konuştunuz, hangi lafınıza tepki gösterdik?" ifadeleriyle karşılık verdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürürken, diğer milletvekilleri araya girerek gerginliği yatıştırdı. Komisyon toplantısı, verilen aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

Yargıtay, şehit polisimiz Şeyda'nın katili için son sözü söyledi

Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak