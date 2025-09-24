TBMM Komisyonu Düşünce Kuruluşlarını Dinledi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12'inci toplantısında düşünce kuruluşlarının temsilcileri dinlendi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırma Direktörü Murat Yeşiltaş, tarihsel bir eşikte olduklarını belirterek, "Örgütün silah bırakması kritik bir eşik olarak karşımızda duruyor. Bu sadece örgütün bitmesi değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin kalkınmaya, refaha daha çok eğilmesi demektir. Silahların susması ilk adımlardan bir tanesidir. İlk aşamada silahların ortadan kalkması kritik ama stratejik bir eşiğin aşılması anlamına gelmektedir. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir mimari tasarımın işler hale getirilmesi için toplumun güven duyarak içselleştirilmesi, siyasal katılımın daha da güçlendirilmesi, farklı kimliklerin eşit vatandaşlık temelinde kendini hissetmesidir" dedi.

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Başkanı Mesut Azizoğlu ise, Kürt meselesinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Çözüm için yapılması gerekenlerin konuşulması gerekiyor. Kürt meselesinin çözülmesi için insani gerekçeler var. Kürtler yıllarca Türk toplumuna dilleri, kültürleri ile ilgili yaşadıkları haksızlıkları anlatmaya çalışıyorlar. Çözümsüzlüğün sadece Kürtlere değil, Türklere de kaybettirdiği görüldü" şeklinde konuştu. Azizoğlu, Komisyondan beklentilerin sürecin hukuksal alt yapısının oluşması ve toplumsal mutabakatın sağlanması olduğunu açıklayarak, "Çözüm için ikna edilmesi gereken kesim Türkler, adalet duygusunun sağlanması gereken kesim Kürtlerdir. Aksi taktirde çözüme ulaşmak zor olacak" diye konuştu.

Rawest Araştırma Direktörü Roj Esir Girasun da Selahattin Demirtaş'ın süreci yaygınlaştırabilecek en önemli aktörlerden biri olduğunu savunarak, "Demirtaş'ın serbest bırakılması sürece güveni arttıracaktır" dedi. - ANKARA