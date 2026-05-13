TBMM'de yoklama krizi: Toplantı yeter sayısı bulunamadı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nda yer alan maddelerin hayata geçirilmesini istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gerektiğini belirten Kaya, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, İnfaz Yasası'nda düzenleme yapılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz? Allah aşkına, siz demokratikleşmeyi silah bırakmanın şartı olarak ortaya koyarsanız, nerede kaldı sizin demokratlığınız." diye konuştu.

Kayyum uygulamasını da eleştiren Kaya, "Demokratikleşme ve insan haklarıyla ilgili hususlarda asla hiç kimseyi beklemeden gerekli adımların atılması lazım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ve sürece yönelik eleştirilerde bulundu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "cezaevinden çıkması, statü verilmesi, masada oturması" fikirlerine tepki gösteren Çömez, şöyle konuştu:

"Hayır, efendim, bunu beceremeyeceksiniz, bunu yapmaya ne gücünüz ne de kudretiniz yeter. Evet, bu ülkenin sorunları var, bu ülkenin problemleri var, bu ülkede Kürtlerin de sorunu var, Türkmenlerin de sorunu var, Alevilerin, Sünnilerin, sağcıların, solcuların, muhafazakarların, sekülerlerin, Doğulunun, Batılının, Kuzeylinin, Güneylinin, hepsinin sorunu var. Bütün bu sorunların çözümünün adresi demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesidir, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesidir, insan haklarının kurumsallaşmasıdır, özgürlüklerin kurumsallaşmasıdır, herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu, kucaklaştığı, bir ve beraber büyük Türkiye'nin tesis edildiği bir sistemin hayata geçirilmesidir."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine vurgu yaptı.

Komisyon Raporu'ndaki yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Oluç, "Bu özel yasa çıktıktan sonra buna bağlı olarak İnfaz Yasası'nda, Terörle Mücadele Yasası'nda, Türk Ceza Yasası'nda ve kayyımları ilgilendirdiği için yerel yönetimler yasasında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir ve elbette ki AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gerekir. Bunların yapılması için fazla zaman kaybedilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de gerekli adımların atılması ve yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana şehit verilmemesinin önemine işaret eden Konuralp, "Türk ve Kürt'ün ve güzel ülkemizin tüm yurttaşlarının birbirleriyle ilişkisi hakkaniyetli, adaletli, vicdanlı ve eşitlikçi bir ilişki olmalıdır. Bu bağlamda, biz de tam da bu perspektifte bakıyoruz. Dolayısıyla her birimizin ilişkisi birbirimizin yarasını sarmanın da ilişkisidir ve bunun için de bu geldiğimiz noktada ısrarla AK Parti ve mevcut siyasi iktidar neden geri duruyor olursa olsun biz yine de barış konusundaki kararlılığımızı büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu süreçte artık geri dönüş yoktur"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Komisyon'un hazırladığı raporun, kardeşliğin güçlendirilmesi, toplumsal bütünlüğün tahkimi ve terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge vizyonunun kurumsallaşması bakımından kıymetli olduğunu dile getirdi.

Sürecin en kritik ve belirleyici eşiğinin, terör örgütünün silah bırakması ve kendisinin tamamen feshetmesi olduğunu belirten Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, öncelikle silah bırakma sürecinin somut, doğrulanabilir ve geri dönülmez şekilde gerçekleşmesi, ilgili devlet kurumlarının tespit ve teyit mekanizmalarıyla bu sürecin eksiksiz biçimde tamamlandığının ortaya konulması esas alınmaktadır. Süreç öncelikle silahların tamamen bırakıldığının ilgili kurumlarca teyit edildiği bir zeminde ilerleyerek, sonrasında ise ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler Meclisimizin takdirine sunulacaktır."

Türkiye'nin, yarım asra yaklaşan terörle mücadelesinde ağır bedeller ödediğini, ancak milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermediğini dile getiren Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortaya konulan terörsüz Türkiye iradesi şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlıklarından ve milletimizin ortak vicdanında kökleşen kardeşlik idealinden güç almaktadır. Bu süreçte artık geri dönüş yoktur. Süreç, devlet kurumlarımızın koordinasyonu, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, Meclisimizin katkısı ve milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla ilerlemektedir. Bu çerçevede yürütülen kapsamlı çalışmalar, hazırlanan nitelikli rapor ve devam eden süreç dikkate alındığında genel görüşme açılmasına yönelik önergeye katılmadığımızı belirtiyorum."

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.