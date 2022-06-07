TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal "Kilis'in il oluşunun yıl dönümü", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu "5 Haziran Dünya Çevre Günü", HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş "Şırnak'ın sorunları" konularında gündem dışı konuştu. AK Parti Kilis Milletvekili Dal, "bereketli hilal" denilen çember içerisinde yer alan Kilis'in, tarım merkezi olmasının yanı sıra sanayi kenti hedefine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, Türkiye Çevre Ajansının amacı dışında kullanıldığını ileri sürerek, bunun sorumlularının yürütme, yasama ve yargı olduğunu iddia etti. HDP Şırnak Milletvekili Özgüneş ise Şırnak Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık hizmeti açısından yetersiz olduğunu savundu. AA / Aynur Ekiz - Politika Milletvekili Şırnak Kilis Politika Haberler

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