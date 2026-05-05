TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağış ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi için devletin en üst seviyede harekete geçtiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca Gaziantep'e 100 milyon lira, Şanlıurfa'ya 50 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ise Gaziantep'e 50 milyon lira acil yardım tahsis edildiğini söyleyen Bakbak, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşların her an yanında olacaklarını ifade etti.

Bakbak, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından gerekli teknik ve idari çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de dile getirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan afet nedeniyle vatandaşların zararının büyük olduğunu, Gaziantep merkez, Nizip ile Oğuzeli ilçeleri ve köylerinde vatandaşların banka, kooperatif ve SGK'ye olan borçlarının faizsiz en az 2 sene ertelenmesini talep ettiklerini aktardı.

Öztürkmen, vatandaşların 2 sene faizsiz olmak üzere ek yeni krediler sağlanması taleplerinin olduğunu da vurguladı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, engelli bireylerin, herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden kucaklayıp, milletin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını sürekli hatırlatmak gerektiğini söyledi.

Öztürk, engelli bireylerin sorunlarının giderilmesi için engellilerden sorumlu devlet bakanlığının kurulması gerektiğini belirterek, bu konuda çalışma başlatılmasını istedi.