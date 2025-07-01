TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari'ye ilişkin gündem dışı konuşmasında, ilin birçok köyünde hala ulaşım ve işsizlik sorunu yaşandığını söyledi.

Hakkari'deki intihar oranlarının, Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu savunan Parlak, bu durumdaki kişilere yardımcı olacak sosyal destek mekanizmalarının olmadığını ileri sürdü.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli hakkındaki gündem dışı konuşmasında, sağlık hizmetlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Bölgede mesleki ve teknik eğitim veren okul sayısının da ihtiyacın çok gerisinde olduğunu savunan Çiler, "Sanayi ile iç içe yaşayan genç nüfusa yönelik teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesi şarttır. Meslek liseleri sadece sanayinin değil, gençliğin de umududur." sözlerini sarf etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edildiği "Başbağlar katliamı" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, parti olarak, kimden ve nereden gelirse gelsin masumlara kıyan terörü lanetlediklerini vurguladı.

Karaman, devletin, dönemin imkanları çerçevesinde Başbağlar'ın yaralarını sarmak için elinden geleni yaptığını, köyün adeta küllerinden doğarak yeniden inşa edildiğini dile getirdi.

Özellikle son yıllarda güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Karaman, "Başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere son Başbakanı'mıza, bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, yerinden söz alarak, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi." ifadesini kullandı.

"Biz buna büyük Itri'nin Segah Salat-ı Ümmiyesi ile cevap vereceğiz güzellikle. ve Gazi Meclis'te bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen." diyen Hacıoğulları, Salavat-ı Şerif okudu. Hacıoğulları'na bazı milletvekilleri de eşlik etti.