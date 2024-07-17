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'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

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Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren 38 maddelik kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki toplantıda gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin gazetecileri salondan çıkarmak istemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Bu yasayı ne Meclis'ten ne Türk halkının gözünden kaçıramayacaklar. Sizi buradan dışarıya çıkartmaya kalktıklarında biz kendimizi siper edeceğiz" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, kamuoyunda sokak hayvanlarının uyutulmasını da içeren 38 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

GAZETECİLERİ SALONDAN DIŞARI ÇIKARTMAK İSTEDİ

Komisyon görüşmelerinde salonda yer olmadığı ve daha büyük bir salona geçilmesine ilişkin gelen talepler üzerine tartışma çıktı ve görüşmelere başlamadan yarım saat ara verildi. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, gazetecileri salondan dışarı çıkartacağını söyledi.

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

"BU YASAYI TÜRK HALKININ GÖZÜNDEN KAÇIRAMAYACAKLAR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Başkan Kirişci'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Emir, şunları söyledi; 'Bu yasayı ne Meclis'ten ne Türk halkının gözünden kaçıramayacaklar. Bu yüzden size de büyük görev düşüyor. Burada beklemenizi rica ediyoruz. Sizi buradan dışarıya çıkartmaya kalktıklarında biz kendimizi siper edeceğiz.

"BU KOMİSYON SALONUNDAN AYRILMIYORUZ"

Bu komisyonda ne konuşuluyorsa ne söyleniyorsa kim hayvan haklarını savunmuyorsa, kim 'sokak hayvanları öldürülsün, katledilsin' diye mücadele ediyorsa hepsini Türk milleti görsün. Burada hepimize görev düşüyor. Hepinizden bu görevi bekliyoruz. Bu komisyon salonundan ayrılmıyoruz.'

Kaynak: ANKA / Politika

Vahit Kirişci Kahramanmaraş Milletvekili Murat Emir AK Parti Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet Akyol:

Mama lobilerine operasyon yapılmalı.Bazı hayvan derneklerinin aynı zamanda mama üreticisi firmalar olduğu haberi çıktı.Bu adamlar sokak hayvanları sorununun çözülmesini ister mi ?

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hakikitosunpaşabenim:

Sokakta hayvan olmaz,sokakta çocuklar olur

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