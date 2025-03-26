TBMM'de paçavra gerginliği çıktı! Bayrak açan Sırrı Sakık'a Turhan Çömez'den çok sert tepki

DEM Partili Sırrı Sakık'ın TBMM'de bayrak açmasına tepki gösteren İYİ Partili Turhan Çömez, "Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra" dedi.

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında açtığı bayrak tansiyonu yükseltti.

BAYRAK AÇTI

Bayrak açan Sıkık'ın "Bu bayrak yasal olarak Irak Kürdistanı'nı temsil ediyor. Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Oradan gelen temsilcileri geldiklerinde Esenboğa Havalimanı'nda bu bayrakla Türk bayrağı ile yan yana dalgalanır. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullanması tepki çekti.

TURAN ÇÖMEZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Sıkık'ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi.

Çömez, "Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil'den aldığınız talimatlarla onlara ihane ediyorsunuz. Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra" ifadelerini kullandı.

"BENİM KAPASİTEMİ SORGULAYAMAZSIN"

Çömez laf atılması üzerine açıklamalarına devam ederken; "Sizin kapasitesiniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran'da Irak'ta Suriye'de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz" diye konuştu.