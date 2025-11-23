TBMM'de 'Etkili İletişim ve Beden Dili' Eğitimi Düzenlenecek

TBMM Başkanlığınca, milletvekillerine doğrudan hizmet sunan danışmanlara, siyasi grup personeline ve TBMM İdari Teşkilatı birimlerinde görev yapan personele yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili" eğitimi düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2025 Yılı Eğitim Planı kapsamında, milletvekillerine doğrudan hizmet sunan danışman, ikinci danışman ve ilave personel ile siyasi grup personeli dahil tüm TBMM idari Teşkilatı birimlerinde görev yapan personelin iletişim becerilerini geliştirmek, konuşma, ses tonu, vurgu, diksiyon, jestler ve beden dili gibi iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla Meclis'te "Etkili İletişim ve Beden Dili" eğitimi yapılacak.

Yarın düzenlenecek ve 3 ders saatini kapsayacak eğitimde, katılımcılara protokol kuralları da anlatılacak.