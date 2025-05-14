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TBMM'de Engellilerin Sorunlarına Çözüm İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

TBMM'de Engellilerin Sorunlarına Çözüm İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak
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TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun engellilerin sorunlarına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi. Komisyon, engellilere hizmetlerin bir araya toplanması ve engelli sorunlarının belirlenmesi amacıyla oluşturulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun engellilerin sorunlarına ilişkin Araştırma Komisyonu kurulması için verdiği önerge kabul edildi.

Yeni Yol Grubu, engellilere yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması, gerekirse Engelliler Bakanlığı kurulması ve engellilerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik TBMM Genel Kurulu'na bir öneri sundu. TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup önerisini milletvekillerinin oylarına sundu. İlk oylamada katip üyeler arasında itilaf çıktı. Bunun üzerine Adan, önerinin elektronik oylama sistemiyle oylanmasına karar verdi. AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul'da bulunmadığı oylamada önerge kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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