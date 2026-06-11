TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Cumhurbaşkanlığı kararnameleri", İYİ Partinin "Hukuk devleti ilkesi", DEM Parti'nin "Mesleki eğitim merkezleri" ve CHP'nin "Mahkeme kararları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, parlamento tarihinin en tartışmalı, kaotik süreçlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Konuralp, "Hukukun, yargının, siyasal mücadelenin silahına dönüştüğü bir dönem yaşıyoruz. Siyasal mücadeleyi, parti programlarının, seçmene dönük vaatlerin, adayların niteliklerinin ya da vasıflarının rekabetinden çıkartıp, tehdit, itibar suikastı, soruşturma, yargılama enstrümanlarının kullanıldığı bir savaşa dönüştürdünüz." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirdi. Yargıyla siyasetin önünün kesilemeyeceğini dile getiren Kaya, "Demokratik siyasi hayat demek kurallı, öngörülebilir, centilmen, insanca bir şekilde, birbirimize saygı duyarak yarışmayı gerektirir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirerek, "Mutlak butlan kararı, hukuki nitelikten yoksun, uygulaması da hukuki nitelikten yoksun. Bunu görmüyor olamazsınız. Mutlak butlan ve ortaya çıkan CHP'deki kriz, bir anlamda bir siyasi partinin faaliyetlerini ortadan kaldıran bir durum." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç da "mutlak butlan" kararını eleştirdi. CHP'nin önerisini destekleyeceklerini ifade eden Kamaç, "Hakkın, hukukun yanında olacağız." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.