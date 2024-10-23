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TBMM'de Casusluk Düzenlemesi Kabul Edildi

TBMM'de Casusluk Düzenlemesi Kabul Edildi
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TBMM Adalet Komisyonu, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kapsamında casusluk faaliyetlerine ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Düzenleme, 'Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme' adı altında yeni bir suç tanımlıyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan 'casusluk' ile ilgili düzenlemeye ilişkin madde kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanan TBMM Adalet Komisyonu'nda 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Kanun teklifinde yer alan, casusluk faaliyetlerine ilişkin 16'ncı madde Komisyon'da tartışmalara neden oldu. Milli İstihbarat Başkanlığı Hukuk İşleri Başkanı Fuat Milas, devlet kurumlarının böyle bir yasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Artık casusluk faaliyetleri soğuk savaş yıllarında olduğu gibi değil. Diğer istihbarat teşkilatları tarafından bizzat kendileriyle değil özel sektör, sivil şahısların kullanılması, 3'üncü ülkelerin hedef alınması suretiyle günümüzde yürütülüyor. Böylece, kendisi ve ülkesi değil 3'üncü ülkeyle faaliyeti yürüttüğü ülke arasındaki anlaşmazlığı kendi lehine kullanıyor. Bu şahıslar, Türk Ceza Kanunu'nun 326 ve 339'uncu maddelerinde düzenlenen casusluk fiilini işlemiyor. Bunu sahada defalarca yaşadık. Burada başka bir suç olmadan cezalandırılması söz konusu değil. Kişinin buradan ceza alması için öncelikle başka bir suçu işliyor olması lazım" dedi.

'DÜNYA BİZE GÜLER'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, düzenlemenin tüm farklı düşünenleri susturmaya yönelik olduğunu belirterek, dezenformasyon yasasının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise "Hepinizin durup düşünmesi lazım. Osman Kavala olmayan suçtan ceza aldı. Bu kadar muğlak ifadeyle ceza ihsas edemezsiniz. Bu düzenlemeye muhtaç, zaten Anayasa Mahkemesi'nden geçmez, dünya bize güler" diye konuştu.

Madde üzerine yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, düzenleme oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu 16'ncı madde ile 'Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme' adı altında yeni bir suç ihdas edilirken, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası yaptırımı da öngörüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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