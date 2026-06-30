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TBMM'de milletvekillerine aşure ikram edildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla TBMM'de milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına aşure ikram etti. Başkan Esma Ersin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 41 bin kişilik aşure malzemesi dağıttıklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla TBMM'de milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına aşure ikram etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle, Meclis çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Milletvekilleri, Ersin'e aşure ikramı dolayısıyla teşekkür etti.

Ersin, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik için aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Bu yıl cemevlerimize 41 bin kişilik aşure malzemesi dağıttık. Tunceli'den İstanbul'a kadar tüm hanelerde aşure eksik olmasın diyerek hanelere de aşure malzemesi ulaştırdık." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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