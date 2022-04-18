TBMM'de 23 Nisan futbol turnuvası final maçları düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM'de 23 Nisan futbol turnuvası final maçları düzenlendiTBMM Spor Tesisleri'nde 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol maçlarının final müsabakaları düzenlendi.
Tbmm'de 23 Nisan futbol turnuvası final maçları düzenlendi
Tbmm Spor Tesisleri'nde 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde düzenlenen futbol maçlarının final müsabakaları düzenlendi. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Kumbuzoğlu, çocuklarda başarılar diledi. - ANKARA
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