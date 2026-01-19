TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait toplam 14 dokunulmazlık dosyasını sunarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Karma Komisyona havale etti.
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.
Özgür Özel'in 4, Lütfü Türkkan'ın 2 dosyası bulunuyor.