TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karadağ Yaylası'nda İncelemelerde Bulundu

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu. Karaismailoğlu, yayladaki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca Karadağ Yolu'nun yapımına da gözlem yaparak Beşikdüzü ilçesine geçti.