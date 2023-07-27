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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karadağ Yaylası'nda İncelemelerde Bulundu

Politika Haberleri

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu. Karaismailoğlu, yayladaki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca Karadağ Yolu'nun yapımına da gözlem yaparak Beşikdüzü ilçesine geçti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili de olan Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nı ziyaret etti.

Yayladaki vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

Yapımına başlanan Karadağ Yolu'nu da inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Beşikdüzü ilçesine geçerek, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Politika

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