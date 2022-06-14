TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının...
AA - Atakan Çelik - Politika
TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir"
TBMM Başkanı Şentop: "(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir"
AA / Atakan Çelik - Politika