TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanımız, 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi" - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ispat eden, hayatını milletine adamış bir lider ve "kaçmak" fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişi olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir." ifadelerine yer verdi.

Şentop, seçim kampanyasına malzeme arayanların ülkeye katkısı olacak başka konular seçmesi gerektiğini kaydetti.