TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'da çeşitli programlara katılmak üzere geldiği sırada Valiliği ziyaret etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin açılış töreninin ardından Valilikte kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, Vali Aziz Yıldırım'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kurtulmuş, Valilik binası girişinde kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaştı.
Kaynak: AA / Politika