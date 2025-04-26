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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personeline başarı dileklerinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonlarımızda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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