TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malatya'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, devletin ilgili kurumlarının görevleri başında olduğunu ve halkın yanında olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.