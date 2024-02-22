TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi'yi kabul etti. Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Asya Parlamenter Asamblesi (APA) kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi'yi kabul etti.
Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - BAKÜ