TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Edecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yarın saat 13.00'te partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın ziyaret edecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın saat 13.00'te ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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