TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM Başkanı Tiny Kox ile Dublin'de bir araya geldi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile Dublin'de bir araya geldik. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin yürüttüğü çok yönlü diplomatik girişimlerinin önemini vurguladığımız görüşmede, savaşın sona erdirilmesinin Avrupa'nın geleceği açısından önemine bir kez daha dikkat çektik" ifadelerine yer verdi.