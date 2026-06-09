CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle, grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası 'Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür' hükmünü amirdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı