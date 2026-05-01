TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye'nin geçmişi ve geleceği arasında güçlü bir köprü kuran, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket ederek hakikati duyurmak için kararlılıkla çalışan TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Emekleriyle bu büyük kurumu bugünlere taşıyan TRT ailesini gönülden tebrik ediyor, aynı azim ve kararlılıkla daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.