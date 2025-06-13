TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tiyatrocu Hüseyin Goncagül'e Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Goncagül'ün sanatını ve çocuklara olan sevgisini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çocukların, gençlerin sevgili 'Rosebud' öğretmeni, hayatın her anını binbir yüzüyle sahnelere taşıyan bir sanatçı, kıymetli kardeşimiz Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendine has üslubu ve nahif kişiliğini sanatla buluşturan, güler yüzüyle en çok da çocukların dünyasını güzelleştiren kıymetli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ihsan etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
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