TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mustafa Demir için Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Demir'in vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Mustafa Demir kardeşimize Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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