TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Parti'ye Tepki: Üye Bildirin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmamasının ardından AK Parti, CHP ve DEM Parti'den yeni üye bildirilmesini istedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi.

İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda üç üyelik boş bulunuyordu.

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmasıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

Söz konusu yazıda, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye görevlendirecekleri milletvekilinin ismini bildirmek için bugün saat 17.00'ye kadar süre tanındı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
