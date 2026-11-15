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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümü mesajı:

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- "'İnsanlık Cephesi'nin ortak vicdanında kök salan Filistin davasına sahip çıkmak, yalnızca Filistin halkına karşı değil, adalete ve insanlık onuruna karşı da tarihi bir sorumluluktur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 38. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

" Filistin Devleti'nin ilanının 38'inci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. 'İnsanlık Cephesi'nin ortak vicdanında kök salan Filistin davasına sahip çıkmak, yalnızca Filistin halkına karşı değil, adalete ve insanlık onuruna karşı da tarihi bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki Filistin toprakları, uğruna nesiller boyunca bedel ödeyen, kanlarıyla o toprakları sulayan Filistin halkının öz vatanıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Bugünün, yeryüzünün dört bir yanında Filistin davasına yönelik dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kıyamete kadar payidar kalacağına olan sarsılmaz inancımı bir kez daha yineliyorum. Bu haklı dava uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman Filistin halkını saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA
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