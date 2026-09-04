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Kurtulmuş: Sivas'ta Alınan Karar Milletin İstikbalini Kendi Elleriyle İnşa Edeceğinin İlanıdır

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Bağımsızlık hedefini vurgulayan Kurtulmuş, bugün de aynı iradeyle birliğe sahip çıkılacağını ve emperyalist emellere izin verilmeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Mücadele'mizin siyasi istikametinin tayin edilmesinde önemli bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü ve kayıtsız şartsız bağımsızlık hedefimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. Sivas'ta alınan bu karar, milletimizin istikbalini ancak kendi elleriyle inşa edeceğinin ilanıdır aynı zamanda.

Bugün de aynı bilinç ve iradeyle birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkacak, coğrafyamızda emperyalist emellerin kök salmasına izin vermeyeceğiz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Allah milletimizin birliğini daim, aziz vatanımızı kıyamete kadar payidar eylesin."

Kaynak: AA
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