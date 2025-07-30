TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamento Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur Parlamento Başkanı Seah Kian Peng ile Cenevre'de görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Singapur Parlamento Başkanı Seah Kian Peng ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine vesile olacak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak 'Yeniden Asya Girişimi'miz çerçevesinde dış politikamızda Asya ülkeleriyle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Singapur da bu çerçevede her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ettiğimiz ülkelerden biridir. Birçok alanda iş birliği yapabilme potansiyelimiz olan Singapur'la hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da tahkim edilerek sürdürülmesi konusunda ortak kanaatte olduğumuzu görmekten fevkalade memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.