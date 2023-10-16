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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş değil toprak bütünlüğü de temin edilmiş Filistin, Orta Doğu...

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Politika Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş değil toprak bütünlüğü de temin edilmiş Filistin, Orta Doğu barışının en temel şartlarındandır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş değil toprak bütünlüğü de temin edilmiş Filistin, Orta Doğu barışının en temel şartlarındandır."

Kaynak: AA / Politika

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