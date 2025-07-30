TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani ile Cenevre'de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Pakistan Senatosu Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gilani ile konferans marjında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Pakistan'a yaptığı ziyarette 24 anlaşmanın imzalanmasıyla Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir safhaya geçtiğini görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve görüşmelerin ülkeler arasında her alanda var olan ilişkileri daha ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz. Pakistan'ın karşılaştığı zorluk ve sınamalarda Türkiye olarak aynı yerde duruyoruz ve Pakistan'a destek veriyoruz. Dostum Gilani'ye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pakistan'la her alanda iş birliğini hedeflediğimizi ve iki ülke arasındaki dostlukların artırılması noktasında parlamentoların da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ettim. Görüşmemizin, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesine vesile olmasını yürekten diliyorum" dedi.