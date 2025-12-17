TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mevlana'yı vefatının 752. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 752'nci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gönül insanı ve alim Mevlana'yı, vuslatının 752'nci yıl dönümünde, saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.