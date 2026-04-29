TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin gurur vesilelerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir onurla anıyoruz. Kut'ül Amare, yalnızca bir muharebe değil, zincirlerine razı olmayan bir milletin demir iradesidir. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyal güçlere karşı verilen bu eşsiz direnişin kahramanlarını, başta Halil (Kut) Paşa ve Ali İhsan (Sabis) Paşa olmak üzere bu büyük zaferin sahibi askerlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."