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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Kralı Carl Gustaf ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Kralı Carl Gustaf ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Kral Carl 16'ncı Gustaf ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Kralı Carl 16'ncı Gustaf ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç Kralı Carl 16'ncı Gustaf'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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