TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Görkem Sevindik'i Tebrik Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla arayarak, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti.

TBMM Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kurtulmuş, Kanal D'de yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde 'Kadir Baba' karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla aradı. Sevindik'i, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı duruşu nedeniyle tebrik eden Kurtulmuş, Sevindik'in tepkisinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu belirterek, sanat hayatında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı