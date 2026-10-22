TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"
Kaynak: AA