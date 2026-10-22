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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Fon soruşturması) Kim haksız kazanç sağladıysa, milletin cebine elini soktuysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa sonuna kadar gidilmeli, hesap sorulmalı"

Kaynak: AA
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