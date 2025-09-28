Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve misyon personeline başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.