TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve misyon personeline başarılar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika