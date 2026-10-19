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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç için 23. yıl anma mesajı yayımladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 23. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'e anma mesajı yayımladı. Mesajda İzetbegoviç'in zulme boyun eğmeyen, milletinin onurunu ve özgürlüğünü üstün tutan büyük bir mücadele ve fikir adamı olduğu vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 23. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. En zor zamanlarda dahi zulme boyun eğmeyen, milletinin onurunu ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan Aliya, yalnızca Bosna'nın değil, insanlığın vicdanında iz bırakmış büyük bir mücadele ve fikir adamıydı. Onun adalet, hürriyet ve insanlık uğruna verdiği mücadele, nesiller boyunca yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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