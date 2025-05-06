TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 5 üye için toplandı. Karma Komisyonun Hakim ve Savcılar Kurulu'na 5 üyelik için daha önce toplanmıştı ve alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, önce Alt Komisyon Başkanı Murat Alparslan'a söz verdi.

Alparslan, usul şartlarını taşıyıp taşımadıklarını ve evrakların eksik olup olmadığını tespitini yaptıklarını belirterek, 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan 8 öğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusunu geçerli bulduğunu belirtti.

Karma Komisyon Başkanı Beyazıt, Alparslan'ın konuşmasından sonra komisyon görüşmelerinin alt komisyon raporu üzerinden yapılmasını oyladı. Yapılan oylamada rapor kabul edildi.

Beyazıt, adayların nasıl belirleneceğine ilişkin komisyona bilgi verdi. Beyazıt, ilk oylamada adayların 3'te 2, ikinci oylamada 5'te 3 çoğunluk oyunu alması bekleneceğini belirterek, daha sonra en yüksek oy alan iki aday arasından ad çekme usulü uygulanacağını sözlerine ekledi.