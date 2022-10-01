TBMM açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: Darbe dönemlerinin izlerini sileceğiz

27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.

"TAMAMLAYICI REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Geçmişte yıkıcı rekabet görünümü veren yasama, yürütme ve yargı birbirlerini destekleyen bir anlayışla çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim uygulamalarından elde ettiğimiz tecrübeler ışığında eksiklerini tamamlayacak anlayışla geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz. Tamamlayıcı reformları da yüce Meclisimizle inşa edip, hayata geçireceğiz. Yasama ve yürütme olarak ortak gündemimizin başında bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZDE UHDE KALAN BİR DİĞER KONU YENİ ANAYASADIR"

Konuşmasında yeni anayasa çağırısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi. İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza ise somut hiçbir cevap alamadık.

"MECLİSİMİZ DARBE DÖNEMLERİNİN İZLERİNİ SİLECEK"

Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız.