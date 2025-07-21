TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Sona Erdi

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Sona Erdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 3. Yasama yılını tamamlayarak tatile girdi. Milletvekilleri, Genel Kurul'un kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama yılının sona erip tatile girmesinin ardından milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda sağlık alanında düzenlemeler içeren 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının ardından Meclis tatile girdi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Milletvekilleri Genel Kurulu'nun kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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