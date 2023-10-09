Tavşanlı'da Filistin'e Destek Açıklaması

Tavşanlı Aşağı Tekke Camii'nde yapılan basın açıklamasında Filistin'e destek çağrısı yapıldı. STK temsilcileri ve yerel yöneticilerin katıldığı açıklamada, Filistin'in özgürlüğü için mücadele edileceği vurgulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Filistin için toplanıldı.

Tavşanlı Aşağı Tekke Camii'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen STK temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasında Filistin'e destek çağrısında bulundu. Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu'nun "Filistin' e Destek" ortak basın açıklamasını Talha Kılınç okudu.

Basın açıklamasına AK Parti ilçe başkanı Ali Özden, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kılınç, yapılan basın açıklaması ile tepkisini dile getirdi ve "Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.

Açıklama ve Tavşanlı ilçe Müftülüğü vaizi Ramazan Akyol'un okuduğu dua sonrası meydanda toplanan yaklaşık 300 kişi sessiz bir şekilde dağıldı. - KÜTAHYA